Ярославский суд арестовал троих обвиняемых в массовых нападениях в ТРЦ «Аура»

Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца троих участников массовых нападений в ТРЦ «Аура». Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Под стражу заключены местные жители 2001, 2009 и 2010 годов рождения, которые обвиняются в совершении хулиганства (ч.2 ст. 213 УК РФ). Следствие считает, что они «нанесли нескольким несовершеннолетним в возрасте от 15 до 17 лет многочисленные удары».

Ранее УМВД по Ярославской области опубликовало видео-комментарий троих задержанных. Двое из них рассказали, что «побежали в "Ауру" бить людей». Третий положительно ответил на вопрос о наличии у него электрошокера и ножа в вечер массовой драки в ТРЦ. Подозреваемые указали, что драка произошла на межнациональной почве.

Массовая драка с участием несовершеннолетних произошла в «Ауре» 9 марта, в результате нее пострадали четверо подростков. Один из них получил ножевое ранение. Полиция задержала нескольких участников драки, причисляющих себя к скинхедам. Ранее были арестованы еще двое подростков.

