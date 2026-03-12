Ставропольский край вошел в топ-15 регионов по развитию малого бизнеса

Ставропольский край сохранил место в топ-15 российских регионов по числу малых и средних предприятий (МСП) и самозанятых. По итогам 2025 года власти зарегистрировали здесь 346 тыс. таких субъектов — на 21% больше, чем в 2024-м (286 тыс.), сообщили в региональном минэке.

Министр экономического развития края Антон Доронин отметил устойчивый рост деловой активности несмотря на глобальные вызовы. К февралю 2026 года показатель достиг 350 тыс. субъектов МСП — это на 20% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Бизнес противостоит рискам и активно пополняет экономику региона, создавая рабочие места. В 2025 году число занятых в МСП превысило 500 тыс. человек — рост на 16% с 430 тыс. годом ранее, что позволило краю досрочно выполнить план до 2030 года.

Динамика нарастала весь год. В марте 2025-го Ставрополье насчитывало 305 тыс. субъектов МСП (+16%, или +42 тыс. новых). К июлю цифра достигла 312,9 тыс. (+23% к прошлому году), впервые обогнав допандемийные значения. За девять месяцев прибавилось 58 тыс. новых предприятий, доведя общее число до 330 тыс. (+21%). Самозанятые составляют основную долю: в сентябре их было около 222 тыс. из 325,5 тыс. общих МСП (+13% с начала года).

Ключевую роль сыграл нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Власти предлагают более 70 инструментов поддержки: льготные кредиты под 1–15% годовых, увеличенные поручительства до 100 млн руб. для аграриев и переработчиков, бесплатное обучение, бизнес-инкубаторы, центры инноваций и экспорта. Фонд поддержки предпринимательства координирует эти услуги для всех зарегистрированных в крае субъектов, включая тех, кто только планирует старт. Регион выполнил годовые планы поддержки за 8–9 месяцев.

Губернатор Владимир Владимиров ранее подчеркивал высокую деловую активность Ставрополья. Тенденция началась раньше: в 2024-м край прибавил 11 тыс. новых МСП, достигнув 263 тыс. (+25% за год). Актуальные материалы фиксируют рост занятости и вклад креативного сектора (4,2% ВРП, свыше 12 тыс. занятых).

Станислав Маслаков