В Ярославле поликлинику на Гоголя хотят сдать летом

В Ярославле модульную поликлинику на улице Гоголя планируют сдать летом 2026 года. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Мы хотели строительство завершить раньше, к апрелю, но из-за решений правоохранительных органов в отношении подрядчика процесс приостановился. Сейчас мы вышли на хорошую строительную мощность. Думаю, что еще несколько месяцев нам потребуется, но летом она точно откроет двери»,— сказал губернатор.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ноябре 2025 года полиция по материалам проверки прокуратуры возбудила уголовное дело о мошенничестве при монтаже модульной поликлиники. Следствие считает, что подрядчик ООО «Алгоритм» из 258 млн руб., полученных в качестве аванса от заказчика, только треть потратил на расчеты с субподрядчиком. Остальные деньги пошли на предоставление беспроцентных займов руководителю организации. Под домашний арест директора подрядной организации заключили 28 ноября 2025 года, в феврале 2026 года суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий.

Алла Чижова