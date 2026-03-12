Отстранение сборной России по хоккею будет оспорено в CAS

Министерство спорта и Федерация хоккея России (ФХР) готовят иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) по делу о недопуске российских хоккейных команд до международных соревнований. Об этом сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила российские сборные в 2022 году, вскоре после начала военной спецоперации на Украине. 21 января совет IIHF принял решение оставить санкции в силе, несмотря на рекомендацию Международного олимпийского комитета допускать россиян и белорусов в юношеских дисциплинах до участия с национальной символикой.

«К сожалению, сегодня наша сборная не допускается до участия в международных турнирах. Готовим иск в CAS по возвращению нашей сборной. Мы окажем хоккеистам полную поддержку. Уверен, что исход будет положительным», — сказал Дегтярев, чьи слова приводит «РИА Новости».

Арнольд Кабанов