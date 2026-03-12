МЭА заявило о росте ставки фрахта танкеров в Ормузском проливе на 600%

В начале марта ставки фрахта танкеров для прохода через Ормузский пролив превысили $14 за баррель. Это на 600% больше прошлогоднего показателя, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

В документе указано, что рост цен напрямую связан с резким снижением судоходства в этом районе из-за ракетных и беспилотных ударов. Это привело к фактическому прекращению перевозок через Ормузский пролив. При этом около 98% нефти транспортируют из Персидского залива в Азию на сверхбольших танкерах класса VLCC, добавили в МЭА.

В феврале ставки фрахта на танкеры VLCC в Ормузском проливе уже выросли на $2,54 за баррель, до $4,13 за баррель (+141% г/г). Скачок фрахта затронул и другие классы судов, уточнили в агентстве.

Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После начала военной операции США и Израиля Иран начал перекрывать движение по проливу и атаковать танкеры, пытающиеся пересечь коридор. Для борьбы с кризисом в энергетике страны-члены МЭА, среди которых США, Германия, Южная Корея и Япония, договорились высвободить нефть из стратегических резервов.