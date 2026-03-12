В Ярославской области зимние катки посетили 400 тысяч человек

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что зимние катки в регионе посетили 400 тыс. человек. Об этом губернатор сказал в ходе пресс-конференции.

Фото: Правительство Ярославской области

«Катки пользовались большой популярностью. Все всегда спрашивают, зачем это делать? Так вот, 400 тыс. человек посетили наши катки. Как мы сами понимаем, это практически все жители Ярославской области. Туристов-то мало из них. Потому что это среда жизни для людей — это крайне важно»,— сказал Михаил Евраев.

Практика организации бесплатных ледовых катков во всех главных городах районов была введена в Ярославской области в 2023 году. Средства на эти цели выделяются из областного бюджета. Катки работают с декабря по март.

Алла Чижова