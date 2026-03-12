Песков назвал абсолютным безрассудством атаку ВСУ на газовую станцию «Русская»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попытку ВСУ атаковать компрессорную станцию (КС) «Русская» безрассудными действиями.

«Снова были попытки совершить удары дронами по КС "Русская"... Абсолютно безрассудные действия киевского режима»,— сказал господин Песков на брифинге. Пресс-секретарь подчеркнул, что это не первое нападение ВСУ на объект международной энергетической инфраструктуры, который обеспечивает энергобезопасность Турции и других стран.

12 марта были атакованы КС «Русская» и «Береговая» в Краснодарском крае, сообщал «Газпром». Они являются частью инфраструктуры, обеспечивающей экспортные поставки по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». В Минобороны РФ заявили, что на подлете к КС были сбиты 10 беспилотников.