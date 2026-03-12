В Кремле призвали к политико-дипломатическому решению конфликта Ирана и Израиля

Россия выступает за политико-дипломатическое решение ситуации вокруг Ирана. В Кремле такой подход назвали предпочтительным, заявив, что это принесет стабильность в регион.

«Мы продолжаем придерживаться нашей последовательной позиции о предпочтительности скорейшего перехода к политико-дипломатическим методам урегулирования ситуации вокруг Ирана, что принесет в регион мир, спокойствие и предсказуемость»,— сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

11 марта представитель Кремля отмечал, что Россия продолжает диалог с руководством Ирана. Днем ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с Масудом Пезешкианом. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и продолжение контактов между Тегераном и Москвой. Господин Пезешкиан поблагодарил Москву за поддержку, оказанную Тегерану после начала военного конфликта Ирана с США и Израилем.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары по военным базам и инфраструктуре в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне, ОАЭ, Саудовской Аравии. Страны региона закрыли воздушное пространство. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив.

Анастасия Домбицкая