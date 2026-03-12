Владислав Третьяк переизбран на пост президента Федерации хоккея России

Трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк в пятый раз переизбран на пост президента Федерации хоккея России (ФХР). Об этом на отчетно-выборной конференции организации, состоявшейся в четверг в Москве, заявил председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг.

Владислав Третьяк

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Владислав Третьяк

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Кандидатуру 73-летнего Владислава Третьяка, возглавляющего ФХР с 2006 года (ранее он переизбирался в 2010, 2014, 2018 и 2022 годах), поддержали единогласно. На выборах 2014 года он победил Вячеслава Фетисова, в остальных случаях был единственным кандидатом.

Аркадий Ротенберг по итогам конференции был переизбран на должность председателя правления. 74-летний функционер занимает этот пост с 2015 года.

Арнольд Кабанов