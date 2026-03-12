Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Владислав Третьяк переизбран на пост президента Федерации хоккея России

Трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк в пятый раз переизбран на пост президента Федерации хоккея России (ФХР). Об этом на отчетно-выборной конференции организации, состоявшейся в четверг в Москве, заявил председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Кандидатуру 73-летнего Владислава Третьяка, возглавляющего ФХР с 2006 года (ранее он переизбирался в 2010, 2014, 2018 и 2022 годах), поддержали единогласно. На выборах 2014 года он победил Вячеслава Фетисова, в остальных случаях был единственным кандидатом.

Аркадий Ротенберг по итогам конференции был переизбран на должность председателя правления. 74-летний функционер занимает этот пост с 2015 года.

Арнольд Кабанов

Карьерный путь Владислава Третьяка

Владислав Третьяк родился 25 апреля 1952 года в Московской области. В детстве он занимался разными видами спорта: от прыжков в воду до спортивной гимнастики. В 11 лет стал заниматься хоккеем в детской спортивной школе ЦСКА. Позднее молодым спортсменом заинтересовался тренер Анатолий Тарасов, и уже в 15 лет Третьяк начал тренироваться с профессиональными игроками

Фото: Вячеслав Ун Да-син и Виктор Шандрин / ТАСС

В сборную СССР Третьяк попал в 1970 году перед самым чемпионатом мира. Первенство было удачным для начинающего игрока, со следующего года он стал основным вратарем сборной. В 1972 году Третьяк выступал на Олимпиаде в Саппоро, где стал самым молодым хоккеистом—чемпионом Игр

Фото: Вячеслав Ун Да-син и Виктор Шандрин / ТАСС

Отец Владислава Третьяка долго не мог смириться с тем, что сын выбрал карьеру спортсмена, сравнивал клюшку с метлой дворника. Однако, когда занятие сына начало приносить доход, отец принял его увлечение. К выбору своих детей Владислав Третьяк отнесся с большим пониманием: сын хоккеиста Дмитрий (на фото) работает стоматологом, дочь Ирина — юристом

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

«Вообще я не помню за всю карьеру, чтобы меня еще когда-нибудь посадили на лавочку...» — так хоккеист вспоминал об Олимпиаде 1980 года в Лейк-Плэсиде (США). Тогда в первом периоде сборная СССР потерпела поражение от студенческой сборной США. За несколько секунд до окончания периода Третьяк пропустил шайбу, и во второй части матча тренер не выпустил его защищать ворота

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек»

Владислав Третьяк признан Международной федерацией хоккея лучшим игроком XX века. Он трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Европы. Третьяк стал первым европейским спортсменом, попавшим в Зал хоккейной славы НХЛ

Фото: Валерий Зуфаров / ТАСС

«Я — вратарь. Моя стихия — кипящий страстями каток. Я люблю, когда от напряжения сердце готово выскочить из груди и пот застилает глаза, и безумствуют трибуны, и атаки соперников, как волны, накатываются на мои ворота. Я люблю хоккей, потому что это — моя жизнь»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Тренер сборной Канады в 1980-х годах Дэйв Кинг: «Я видел хороших вратарей. Видел отличных. Но не видел голкипера, кроме вашего Третьяка, который был бы в форме всегда»
Карьеру профессионального игрока Владислав Третьяк закончил в 1984 года, когда ему было 32 года
На фото: хоккеисты Владислав Третьяк (слева) и Павел Буре (справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В 1997 году, к 25-летию Суперсерии-72, в Канаде вышла памятная монета в $1, на которой изображен победный гол канадцев. Так на монету попал и Владислав Третьяк. «Правда, я там в лежачем состоянии, но не важно»,— иронизировал хоккеист
На фото: Владислав Третьяк на церемонии вручения премии от журнала «Столичный стиль»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В начале 1990-х Владислав Третьяк стал тренером вратарей клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс». Один из его подопечных, Эд Бельфор, дважды получал приз «Везина Трофи» — награду лучшему вратарю сезона

В начале 1990-х Владислав Третьяк стал тренером вратарей клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс». Один из его подопечных, Эд Бельфор, дважды получал приз «Везина Трофи» — награду лучшему вратарю сезона

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2003 году Владислав Третьяк был впервые избран депутатом Госдумы. Всего же Третьяк — депутат четырех созывов. В нижней палате парламента он занимается вопросами физкультуры и спорта. При этом в 2005 году Третьяк подписал коллективное письмо, в котором представители общественности поддержали приговор бывшим руководителям ЮКОСа

В 2003 году Владислав Третьяк был впервые избран депутатом Госдумы. Всего же Третьяк — депутат четырех созывов. В нижней палате парламента он занимается вопросами физкультуры и спорта. При этом в 2005 году Третьяк подписал коллективное письмо, в котором представители общественности поддержали приговор бывшим руководителям ЮКОСа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Имя завоевывается по крупицам, и сделать это очень тяжело. А потерять его можно за один-два матча»

«Имя завоевывается по крупицам, и сделать это очень тяжело. А потерять его можно за один-два матча»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В 1998 и 2002 годах Третьяк входил в тренерский штаб сборной России, готовил вратарей к Олимпиадам в Нагано и Солт-Лейк-Сити, где россияне завоевали серебряные и бронзовые медали соответственно. С 2006 года Третьяк возглавляет Федерацию хоккея России

В 1998 и 2002 годах Третьяк входил в тренерский штаб сборной России, готовил вратарей к Олимпиадам в Нагано и Солт-Лейк-Сити, где россияне завоевали серебряные и бронзовые медали соответственно. С 2006 года Третьяк возглавляет Федерацию хоккея России

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

«Я очень суеверный человек. И когда играл, тоже был суеверным. Каждый спортсмен суеверен, потому что, какой бы сильный ты ни был, все в руках Божьих»

«Я очень суеверный человек. И когда играл, тоже был суеверным. Каждый спортсмен суеверен, потому что, какой бы сильный ты ни был, все в руках Божьих»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

На Олимпиаде-2014 в Сочи Владислав Третьяк вместе с коллегой по Госдуме фигуристкой Ириной Родниной зажег чашу Олимпийского огня

На Олимпиаде-2014 в Сочи Владислав Третьяк вместе с коллегой по Госдуме фигуристкой Ириной Родниной зажег чашу Олимпийского огня

Фото: Мэтт Слокум / AP / POOL / РИА Новости

В 1998 году Третьяк основал благотворительный фонд «Международная спортивная академия Владислава Третьяка». Собранные средства поступают в детские дома и реабилитационные центры в том числе для восстановления спортсменов, ставших инвалидами. Цель фонда звучит громко: «Воссоздание славы русского хоккея»

В 1998 году Третьяк основал благотворительный фонд «Международная спортивная академия Владислава Третьяка». Собранные средства поступают в детские дома и реабилитационные центры в том числе для восстановления спортсменов, ставших инвалидами. Цель фонда звучит громко: «Воссоздание славы русского хоккея»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Имеет ряд госнаград, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степени, орден почета, а также две благодарности президента РФ за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу и активное участие в работе по обеспечению победы заявки города Сочи на право проведения зимних Олимпийских игр в 2014 году

Имеет ряд госнаград, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степени, орден почета, а также две благодарности президента РФ за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу и активное участие в работе по обеспечению победы заявки города Сочи на право проведения зимних Олимпийских игр в 2014 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Просто жизнь — такая штука, что, если ты хочешь достичь по-настоящему большого результата, надо отказаться от всего &quot;земного&quot; и быть влюбленным в свою профессию»

«Просто жизнь — такая штука, что, если ты хочешь достичь по-настоящему большого результата, надо отказаться от всего "земного" и быть влюбленным в свою профессию»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

