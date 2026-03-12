Туристы изучают наземные маршруты

Воздушная гавань Сочи вот уже третий день скорее прерывается на работу, чем функционирует. Начиная с 10 марта, десятки тысяч пассажиров вынуждены искать альтернативные маршруты. По данным Минтранса, 11 марта гавань обслужила лишь 15 рейсов и немногим более 1,5 тыс. путешественников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По сообщениям в чате сочинского аэропорта к исходу второго дня ограничений можно было изучать не только географию России, но и составить представление о том, где кто-то отдыхал, какие встречи в Москве или Санкт-Петербурге оказались сорваны и как функционирует автобусное сообщение в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии или Ставропольском крае. Мэр Сочи назвал ситуацию беспрецедентной, хотя местные жители говорят, что уже начали привыкать, — случается с незавидной регулярностью. Но три дня кряду заставляют не только нервничать, но и подсчитывать убытки.

Во всем можно увидеть позитивную сторону. Например, поставить галочку в списке дорогих сердцу мест, рассказала продюсер площадки «Ъ-Конференции» Лидия Лутовинова: «Мы благополучно взлетели из Махачкалы, начали снижаться, но до Сочи не долетели. Сейчас мы находимся в Минеральных Водах. Кто-то уже собирается возвращаться в Москву, так как отсюда есть рейсы. Всем весело — получилось довольно забавно».

Растянулся отпуск у многих, возвращавшихся из Египта. Некоторые собеседники “Ъ FM” рассматривали Сочи как вариант стыковки, но он стал лишь одной из многих промежуточных точек — задержали много уральских рейсов. Из Минеральных Вод вместо обратного рейса в Челябинск люди вылетали в Екатеринбург. Собеседница “Ъ FM” Анастасия должна была отправиться на Пхукет, но компания-перевозчик от полетов из Кубани временно отказалась: «Мы из Минеральных Вод, но дешевый рейс был из Сочи, поэтому решили лететь оттуда. Купили билеты на поезд, потому что с авиаперелетами сейчас сложно, боялись не успеть. Рейс отменили, переноса нет, но мы и не хотели его переносить — отпуск уже полностью перечеркнут. Возврат средств пока не получили, ждем. Из двух забронированных отелей один подтвердил возврат, хотя бронь была невозвратной, деньги должны поступить в течение суток, а второй отель пока не ответил».

Жительница Сочи Ксения Соловьева попала в число счастливчиков, которые после суток взлетов, приземлений и ночевки в Нальчике в среду все-таки оказалась дома: «Когда мы уже пролетали Кавказский хребет, пилоты объявили, что порт не принимает рейсы. Но я была уверена, что нас посадят в Минеральных Водах, ведь оттуда поездом утром можно уже быть на месте. Каково же было удивление, когда объявили, что мы приземлились в Нальчике. Авиакомпания в таких случаях обязана предоставить еду или ночлег, и именно это и произошло: привезли горячую еду, кстати, вкусную, нашли нам автобус, погрузили всех и отвезли в хостел. Дальше произошло настоящее чудо: мы должны были вылетать в 3:00, успешно сели в аэропорту Сочи, и буквально через пять минут после приземления снова объявляют о закрытии аэропорта».

Терминал сочинского аэропорта снабдили дополнительными скамейкам. Сообщение об этом появилось за пару часов перед тем, как ближе к полуночи 12 марта мэр Андрей Прошутин объявил об отмене угрозы дронов. Но многим еще только предстояло добраться по земле, говорит Ксения Соловьева: «Самый оптимальный вариант — добраться из Нальчика до Минеральных Вод. Билет на автобус стоит примерно 500 руб., время в пути — 1,5-2 часа. Расстояние до Минеральных Вод в принципе небольшое. Там можно сесть на поезд, который отправляется в 19:00 и приходит в Сочи (Адлер) к 06:00. Разговаривала с таксистами — они берут около 3 тыс. руб. , но если собраться с четырьмя коллегами, можно скинуться на такси».

Все это время лишь бот Витя авиакомпании «Победа» рекомендовал не унывать и сохранять спокойствие.

Станислав Крючков