42 ярославских семьи получили новые выплаты за рождение детей

В Ярославской области с 1 января 2026 года 42 семьи получили новые выплаты за рождение детей. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил на пресс-конференции.

Речь идет о выплатах, введенных в регионе с 1 января 2026 года. При рождении первого ребенка до 25 лет, второго — до 27 лет, третьего и последующих — до 29 лет выплачивается 200 тыс. руб.

Новую федеральную выплату в 300 тыс. руб. за третьего ребенка и последующих в этом году уже получили 18 молодых (родителям до 35 лет) ярославских семей.