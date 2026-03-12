И на эту, и на ту больше не набьют тату

За татуировку с логотипом Domino's пиццу больше не дадут. Мещанский суд Москвы окончательно поставил точку в разбирательстве из-за рекламной акции ресторана. Промокампании не впервые становятся поводом для исков. Но в случае с ушедшими из России брендами, такими как IKEA, HP и Sony, суды все же чаще вставали на сторону истца.



Нашумевшую акцию «Доминос Навсегда» запустили в далеком 2018-м. За тату с логотипом компании участникам обещали пожизненный запас бесплатных пицц. Но уже через несколько дней оказалось, что сертификаты получат только первые 350 клиентов. А спустя год выяснилось, что «пожизненная пицца» облагается налогом. С 2022 года Domino's и вовсе перестала выполнять условия акции, предложив участникам за свой счет перекрыть татуировки.

Это не устроило москвича Дмитрия Мезенцева, и дипломированный юрист решил идти до конца. Обращения в техподдержку и досудебная претензия остались без ответа. Тогда мужчина подал иск с требованием обязать пиццерию исполнять условия и компенсировать моральный вред. Мещанский суд отказал, указав, что организатор акции вправе изменять правила, а закон «О защите прав потребителей» на рекламные акции не распространяется. Только это не совсем так, отмечает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов:

«Закон “О защите прав потребителей“ на рекламные акции тоже работает. Компания Domino's Pizza в данной ситуации обязана доказать, что выполнила все существенные условия. Либо же объяснить, что не смогла этого сделать из-за обстоятельств, которые прямо исключают возможность физической реализации обещанного. Если такие обстоятельства были и их довели до лица, суд вполне может отказать истцу в удовлетворении требований. В свою очередь истец может заявить, что до него эту информацию не довели в полном объеме».

Нюанс в том, что летом 2023 года Domino's закрыла все точки в России и объявила о банкротстве. 120 ресторанов сети позже открылись под новым брендом Domиno Pizza от Тимати и Антона Пинского.

В похожей по решению суда истории оказался участник акции «Найди свой пляж» от «Хенкель Рус» (бывшее название — Henkel). В качестве приза тогда обещали фантастическое путешествие на двоих. Мужчина некоторое время числился на сайте как победитель, но затем сроки акции продлили, и в путешествие уплыл другой человек. В части маркетинга масштабные промоакции — это декларация веры компании в свой продукт, отмечает основатель и гендиректор рекламного агентства Paradigma Илья Ноткин:

«Это может быть маленьким преимуществом, которое тебя выделит, или имиджевым поводом к доверию. Очень похоже на то, когда компания дает на товар пожизненную гарантию. Для американского рынка это совершенно обычная вещь, а в России — от случая к случаю. Вот мы, например, делали подобную историю с мебельной компанией Mr. Doors, и это работало. Если компания готова отвечать за свой продукт бесконечно долго, конечно, потребитель это ценит.

Но всегда нужно читать мелкий шрифт. В любом договоре есть понятие форс-мажора. В данном случае, если компания перестает существовать, естественно, она перестает выполнять обязательства. Если это большой бизнес, какие-то риски, наверное, есть. И всегда нужно быть готовым к искам».

Не готов в 2024-м оказался, например, «Перекресток». Житель Волгограда отсудил у него больше 20 тыс. руб. за акцию «Вернем деньги, если вам не понравилось качество или вкус». Именно последнее показалось покупателю «специфическим». Но ритейлер не счел основание убедительным, и дело дошло до суда.

Екатерина Вихарева