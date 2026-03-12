Восемь человек пострадали при столкновении поездов в Германии

На вокзале немецкого города Байройт столкнулись два поезда. Об этом со ссылкой на местные власти сообщают немецкие СМИ, включая Der Spiegel. Сообщается по меньшей мере о восьми пострадавших, один из которых госпитализирован с серьезными травмами.

Два местных поезда столкнулись на главном вокзале Байройта вечером 11 марта. Один из составов, в котором ехало 13 пассажиров, подъезжал к станции, а второй без пассажиров маневрировал для заправки топливом. Поезда принадлежат железнодорожной компании Agilis, которая обслуживает маршруты в Баварии.

Работа вокзала Байройта была на некоторое время приостановлена из-за инцидента. Утром 12 марта движение было восстановлено. Федеральная полиция начала расследование причин столкновения.

Яна Рождественская