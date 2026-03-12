МЭА вдвое понизило прогноз роста мировых поставок нефти в 2026 году

Международное энергетическое агентство понизило прогноз роста мировых поставок нефти в 2026 году с 2,4 млн б/с до 1,1 млн б/с. Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке мировые поставки нефти в марте могут снизиться на 8 млн б/с и упасть до самого низкого уровня с начала 2022 года — 98,8 млн б/с., следует из отчета МЭА.

Экспортные потоки через Ормузский пролив практически остановились, считают в МЭА. «Война на Ближнем Востоке вызывает крупнейший в истории мировых нефтяных рынков сбой в поставках. Масштабы потерь будут зависеть от продолжительности конфликта и перебоев в поставках»,— указано в отчете агентства.

По данным МЭА, в феврале мировая добыча нефти составила 106,9 млн б/с. Это на 380 тыс. б/с больше, чем месяцем ранее. Это связано с увеличением производства в странах вне ОПЕК+ на 590 тыс. б/с. При этом участники организации снизили добычу на 210 тыс. б/с.

11 марта страны-участницы МЭА договорились о поставке на мировой рынок 400 млн баррелей нефти из стратегических запасов, чтобы снизить ценовую напряженность из-за конфликта на Ближнем Востоке. Высвобождаемый объем составит треть от совокупных стратегических резервов стран МЭА, которые превышают 1,2 млрд баррелей.