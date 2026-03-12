Оксана Щербицкая стала министром социально-демографической и семейной политики

Оксана Щербицкая назначена на должность министра социально-демографической и семейной политики Самарской области. До этого она занимала пост руководителя министерства с приставкой «врио». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оксана Щербицкая окончила медицинский вуз, имеет степень кандидата медицинских наук. С 2014 года она работает в системе социального обслуживания. С февраля 2022 года Оксана Щербицкая была заместителем министра и руководителем департамента по делам инвалидов и организации социального обслуживания Самарской области.

Руфия Кутляева