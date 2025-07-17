Главную чиновницу по делам инвалидов повысили до руководителя самарского минсоцдемографии

Оксана Щербицкая заняла пост министра социально-демографической и семейной политики Самарской области. До последнего времени она работала в должности с приставкой «врио». Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

С февраля 2022 года Оксана Щербицкая занимала пост заместителя министра и руководителя департамента по делам инвалидов и организации социального обслуживания Самарской области. Указанное структурное подразделение помогало одиноким пожилым людям, а также семьям с детьми в трудной ситуации, инвалидам и детям без попечения родителей.

Оксана Щербицкая окончила медицинский вуз, имеет степень кандидата медицинских наук. С 2014 года она работает в системе социального обслуживания. Также в течение семи лет она возглавляла областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Георгий Портнов