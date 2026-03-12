Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае достигла почти 4 тыс. кв. метров

После падения обломков сбитых БПЛА на нефтебазе в пригороде Тихорецка Краснодарского края начался пожар. Площадь возгорания увеличилась до 3,8 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе оперштаба региона. Изначально огонь охватил 150 кв. м.

К тушению пожара привлечены 257 человек, включая сотрудников МЧС, 69 единиц техники и пожарный поезд. По данным на утро 12 марта пострадавших при атаке не было.

Всего за ночь над Россией сбиты 80 беспилотников. Из них 30 — в небе над Краснодарским краем. ВСУ также пытались атаковать дронами компрессорные станции «Русская» в Гай-Кодзоре и «Береговая» в районе Туапсе, объекты не повреждены.