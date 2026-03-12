Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших по делу о теракте в «Крокусе»

Суд взыскал десятки миллионов рублей с осужденных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», удовлетворив гражданские иски потерпевших. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

12 марта 2-й окружной Западный военный суд приговорил 15 фигурантов дела к пожизненным срокам. Еще четверо пособников преступления получили от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 6 месяцев лишения свободы. Также по решению суда конфискована квартира фигуранта дела Алишера Касимова, которую он сдавал исполнителям теракта.

22 марта 2024 года в подмосковном «Крокус Сити Холле» террористы расстреляли посетителей концерта группы «Пикник», а затем подожгли концертный зал. Погибли 147 человек, трое числятся пропавшими без вести, еще 609 признали потерпевшими.