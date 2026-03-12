Экс-советник мэра Екатеринбурга возглавил управление Госавтоинспекции по ХМАО

Глава МВД Владимир Колокольцев назначил полковника полиции Алексея Кислякова, который был советником главы Екатеринбурга Алексея Орлова с 2022 года, на должность начальника управления Госавтоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра), сообщили в пресс-службе управления УМВД по региону.

Алексей Кисляков

Фото: Сайт управления МВД по ХМАО-Югре Алексей Кисляков

Господин Кисляков работал на различных должностях в ГУВД Москвы с 1998 года, в 2011 году перешел в центральный аппарат МВД России, в 2018 году возглавил управление Госавтоинспекции по Свердловской области. В 2020-2022 годах проходил службу в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД. «На должность руководителя Госавтоинспекции Югры переведен из центрального аппарата МВД России. Полковник полиции Алексей Кисляков имеет два высших образования. За период службы награжден различными ведомственными наградами»,— добавили в полиции.

Алексей Кисляков сменил на посту Максима Галушкова, который возглавлял управление Госавтоинспекции по ХМАО с 2014 года.

Василий Алексеев