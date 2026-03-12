На Ставрополье экс-начальника управления культуры заподозрили в хищении премий
В Грачевском округе задержана бывший начальник управления культуры и туризма администрации по обвинению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Фигурантка похитила бюджетные 200 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Установлено, что в октябре-декабре 2025 года по приказу фигурантки трем сотрудникам начислялись премии, часть которых под угрозой увольнения они отдали подозреваемой, а именно 200 тыс. руб. Деньгами чиновница распорядилась по собственному усмотрению.
Фигурантка задержана и помещена в СИЗО. Расследование продолжается.