На Ставрополье экс-начальника управления культуры заподозрили в хищении премий

В Грачевском округе задержана бывший начальник управления культуры и туризма администрации по обвинению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Фигурантка похитила бюджетные 200 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в октябре-декабре 2025 года по приказу фигурантки трем сотрудникам начислялись премии, часть которых под угрозой увольнения они отдали подозреваемой, а именно 200 тыс. руб. Деньгами чиновница распорядилась по собственному усмотрению.

Фигурантка задержана и помещена в СИЗО. Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн