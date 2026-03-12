Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В нацпарке «Кисловодский» временно закрыли канатную дорогу

В Ставропольском крае из-за сильного ветра временно остановлена работа канатной дороги в национальном парке «Кисловодский». Об этом сообщает пресс-служба парка.

Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

«Работа канатной дороги на территории ФГБУ "Национальный парк "Кисловодский" приостановлена в связи с погодными условиями, не позволяющими безопасную эксплуатацию — сильный ветер»,— отметили в парке

О возобновлении работы канатной дороги будет сообщено дополнительно.

Наталья Белоштейн

