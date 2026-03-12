Посол Палестины в РФ призвал арабские страны объединиться с Ираном

Иран и арабские страны должны действовать сообща, чтобы остановить США и Израиль. С таким призывом выступил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

«Сейчас нужно работать над тем, как могут арабские страны совместно с Ираном остановить нападение на Иран»,— заявил посол на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню Аль-Кудса (цитата по ТАСС).

По словам дипломата, в настоящее время «есть много вариантов вернуть ситуацию в политическое русло».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, назвав своей целью, помимо прочего, смену власти в стране. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы в регионе. Под удары попали объекты в ОАЭ, Катаре, Бахрейне, Кувейте. Сообщалось о жертвах среди гражданского населения.

Анастасия Домбицкая