В Приморье бывшего следователя обвинили в фальсификации доказательств по уголовному делу

Ленинский районный суд Владивостока признал бывшего следователя одного из отделов следственного управления СКР по Приморью Андрея Гнитку виновным в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и фальсификации доказательств по уголовному делу. Он приговорен к четырем годам колонии общего режима и лишен звания «старший лейтенант юстиции».

Как указано в сообщении прокуратуры Приморья, фигурант, расследуя уголовное дело о незаконной игорной деятельности, в августе 2021 года предложил защите потенциального обвиняемого «подыскать лицо, которое возьмет на себя ответственность за совершенное преступление». По версии следствия, Андрей Гнитка хотел «завершить следствие по уголовному делу о незаконной игорной деятельности в кратчайшие сроки». Обвиняемой стала «заведомо невиновная женщина», уточнили в пресс-службе суда.

Андрей Гнитка изготовил протоколы следственных действий о якобы проведенных допросах, а в протокол осмотра места происшествия внес ложные сведения. Суд прекратил дело в отношении женщины, назначенной обвиняемой.

Уточняется, что «преступная деятельность» следователя «пресечена УФСБ России по Приморскому краю». Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

Алексей Чернышев, Владивосток