Так уж вышло, что рейтинги самых красивых спортсменок нашей страны постоянно появляются в различных изданиях. В СССР, например, восхищались фигуристками Ириной Родниной и Екатериной Гордеевой. Уже в России мужчин сводили с ума спортивная гимнастка Светлана Хоркина и художественная — Алина Кабаева. Не говоря уже о теннисистках Анне Курниковой и Марии Шараповой. Последняя, кстати, до сих пор считается иконой стиля.

Но кто же секс-символ российского спорта сейчас, в 2026 году? Ответить на этот вопрос непросто. Многие спортсменки нашей страны прекрасны, посему российские СМИ провели серьезное исследование и среди множества кандидаток главной назначили 26-летнюю прыгунью с шестом Полину Кнороз. Девушка входит в топ-10 лучших в мире, но в полной мере не может заявить о себе — российские легкоатлеты отстранены от международных турниров.

Но когда Полина выступала в «Бриллиантовой лиге» под нейтральным флагом, телеоператоры и режиссеры уделяли ей повышенное внимание. Неудивительно: модельная внешность спортсменки и ее талия в 52 см могут впечатлить кого угодно. А фото, которые Полина Кнороз выложила в сеть осенью 25-го во время отдыха в Таиланде, посмотрели сотни тысяч человек. И если наших легкоатлетов все же допустят до международных турниров, то россиянка вполне может покорить весь мир — и не только спортивными достижениями.

Владимир Осипов