В Ленобласти будут платить премии 120 тысяч рублей финалистам ВсОШ

Ученикам выпускных классов из Ленинградской области, не ставшим победителями и призерами, но прошедшим в финал Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), будут платить премии в размере 120 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Дрозденко, сообщили в областной администрации.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Премия будет присуждаться за каждый предмет, по которому школьник стал финалистом соревнования. Кроме того, ученикам в течение учебного года будут выплачивать ежемесячную стипендию в размере 10 тыс. рублей.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что стипендия для победителей ВсОШ из Ленобласти выросла на 25 тыс. рублей и составила 45 тыс. рублей в месяц.

Артемий Чулков