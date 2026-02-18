Стипендия для победителей ВсОШ из Ленобласти выросла до 45 тыс. рублей в месяц
В Ленинградской области увеличили стипендию для победителей Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) до 45 тыс. рублей в месяц, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Ранее ежемесячная выплата составляла 20 тыс. рублей.
Больше будут получать и призеры ВсОШ. Их стипендия составит 25 тыс. рублей в месяц.
При этом школьники, достигшие успеха в соревновании сразу по нескольким предметам, будут получать регулярные выплаты за каждый из них.