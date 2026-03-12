В Ставрополе открылся первый поток «Школы 21»

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о запуске первого потока обучения в новом кампусе «Школы 21» — первом в регионе центре компетенций по ИТ-технологиям.

Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Более ста слушателей преодолели многоуровневый отбор и приступили к бесплатной программе, которая продлится от шести месяцев до двух лет в зависимости от направления. Проект регион реализовал в партнерстве со Сбером, Группой «ЕвроХим» и Фондом Мельниченко.

Кампус, построенный с нуля на юго-западе Ставрополя в районе «Кварталов 17/77», занимает площадь свыше 4,6 тысячи квадратных метров. Здание объединяет 200 современных рабочих мест, круглосуточный доступ, зоны отдыха, переговорные и общежитие на 100 мест. Слушатели сами выстраивают траекторию обучения: они занимаются дистанционно или на кампусе, погружаются в реальную ИТ-среду через командные и индивидуальные проекты, а также проходят стажировки.

Обучение открыто для всех старше 18 лет независимо от опыта, образования или финансов. Участники осваивают мобильную разработку, создание компьютерных игр, тестирование ПО, кибербезопасность, биоинформатику и другие профессии по принципу «равный — равному», где практика преобладает над теорией. Уже на этапе набора 88 процентов заявок подали жители края, что подчеркивает востребованность проекта: он удерживает таланты в регионе и готовит кадры для цифровой экономики.

Идею «Школы 21» Владимир Владимиров выдвинул в начале 2025 года. Генподрядчиком выступила группа «ЮгСтройИнвест», спонсорами — «ЕвроХим» и фонд Мельниченко от Сбера. Открытие в декабре 2025 года стало продолжением развития района: там действуют детские сады, школы, спорткомплекс, клиника и скверы с фонтаном; сейчас строят дворец культуры. Губернатор рассчитывает, что выпускники вскоре усилят экономику края.

Следующий отборочный интенсив стартует 15 июня — двухнедельный марафон решит, кто попадет во второй поток. Проект уникален для России: это первый кампус «Школы 21», возведенный с нуля вместе с общежитием. Владимир Владимиров отметил, что экономика края не развивается без сильных ИТ-специалистов, и «Школа 21» поможет создавать их прямо в Ставрополе, а не только привлекать из других регионов.

Станислав Маслаков