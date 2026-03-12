Жительнице Екатеринбурга отрезало ногу поездом на железнодорожных путях

В Екатеринбурге 48-летней местной жительнице на железнодорожной станции Шарташ отрезало ногу поездом — она хотела перебежать через пути, сообщили в управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу (УрФО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: управление на транспорте МВД России по УрФО Фото: управление на транспорте МВД России по УрФО

Инцидент произошел вечером 11 марта — в 17:50 в дежурную часть линейного отдела МВД поступило сообщение о травмировании человека. Она переходила через железнодорожные пути по пешеходному настилу перед прибытием на станцию электропоезда «Дружинино — Каменск-Уральский». Пострадавшая оказалась в «слепой зоне» для машиниста, поэтому он ее не заметил, в результате она попала под поезд. После этого ее доставили в больницу. В ведомстве предположили, что пострадавшая, возможно, решила, что успеет перебежать пути.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ирина Пичурина