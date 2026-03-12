Михаил Ладейщиков оставил пост главы свердловского управления капстроительства

Директор управления капитального строительства Свердловской области Михаил Ладейщиков написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, сообщили «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики региона. Как пояснили в ведомстве, последним рабочим днем чиновника стало 27 февраля. По данным сервиса kartoteka.ru, и.о. директора управления назначен Алексей Мезенин.

Господин Ладейщиков возглавлял управление с июля 2023 года. Ранее, с 2006 года, он работал в Строительно-монтажном управлении №3, в компании «Монолит-Екатеринбург»: прошел путь от мастера до начальника производственного участка. В 2016 году перешел в комитет по строительству администрации Екатеринбурга: занимался проектированием, строительством и реконструкцией социальных объектов и дорог. В 2016-2023 годах в должности заместителя главы департамента образования мэрии занимался финансово-экономическим и материально-техническим обеспечением образовательного комплекса.

Михаил Ладейщиков сменил на посту директора управления Игоря Дубровина, которого арестовали в декабре 2023 года. В январе 2026 года Академический районный суд Екатеринбурга начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении экс-чиновника, которому предъявлено обвинение в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии следствия, между Главным управлением обустройства войск (ГУОВ) и строительной фирмой «Омега-Строй», в которой Игорь Дубровин был главой, был заключен договор о постройке 140 квартир для военных в Орске на сумму 209,2 млн руб. Компания не смогла выполнить работы в срок, из-за чего договор был расторгнут в одностороннем порядке. Ранее вину Игорь Дубровин не признавал.

Василий Алексеев