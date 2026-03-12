Посол Ирана в РФ: Тегеран не воюет со странами Персидского залива

Иран не воюет со странами Персидского залива, а отвечает на атаки с их территории. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню Аль-Кудса.

«С арабскими и исламскими странами мы не воюем, они наши братья, мы так считаем»,— заявил посол. «Они предоставляют американцам свои плацдармы, чтобы нападать и атаковать иранских граждан. Мы не можем сидеть сложа руки. Естественно, мы будем уничтожать ту точку, откуда получили удар»,— подчеркнул господин Джалали.

Дипломат также пояснил, почему Иран наносит удары не только по военным объектам на территории стран Персидского залива. «Причина в том, что американцы покидают военные базы и базируются в определенных отелях и гостиницах и оттуда ведут и планируют борьбу против нас»,— сказал он.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, назвав своей целью, помимо прочего, смену власти в стране. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы в регионе. Под удары попали объекты в ОАЭ, Катаре, Бахрейне, Кувейте. Сообщалось о жертвах среди гражданского населения.

Анастасия Домбицкая