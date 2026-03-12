Зарубежные СМИ: Есть ли у США план завершения конфликта на Ближнем Востоке?

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранен. Информацию подтвердил МИД Исламской Республики. Впрочем, с Хаменеи все в порядке, сообщил представитель министерства Эсмаил Багаи в интервью Corriere della Sera. Он добавил, что не знает, когда новый верховный лидер выступит со своей первой речью. О том, что Моджтаба Хаменеи получил ранения в первый день израильско-американских бомбардировок, со ссылкой на источники сообщали несколько СМИ. 11 марта Дональд Трамп с уверенностью заявил, что США победили в войне с Ираном. И произошло это еще в первый час атаки на Исламскую республику. Кроме того, американский президент рассказал, что сам выбрал название для этой операции. Тем временем американская разведка пришла к выводу, что признаков краха иранского режима спустя две недели войны нет. Как следует из отчетов, на которые ссылается Reuters, режим сохраняет контроль в стране, руководство после гибели Али Хаменеи остается сплоченным. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Imran Ali, Reuters Фото: Imran Ali, Reuters

58 иранских военных кораблей уничтожено, возможности Исламской Республики существенно снижены, США победили в первый час, но слишком рано мы уходить не хотим и завершим начатое, заявил Дональд Трамп 11 марта. При этом, что именно глава Белого дома хочет завершить в Иране, абсолютно неясно, пишет Reuters. Две недели назад он призывал иранцев свергнуть правительство, его помощники впоследствии отрицали, что смена руководства — это главная задача.

Израиль в свою очередь не намерен оставлять у власти в Иране нынешний режим, однако эксперты отмечают, что для этого необходима масштабная наземная операция. Белый дом такой сценарий тоже не исключает. Помимо верховного лидера Али Хаменеи, в результате американо-израильских ударов погибли десятки высокопоставленных чиновников Ирана и некоторые командиры Корпуса стражей исламской революции. Однако КСИР и другие лидеры, которые пришли на смену убитым, сохраняют контроль над Исламской Республикой, заключает Reuters.

Зарубежные СМИ сходятся во мнении, что иранские встречные удары опровергают заявления Трампа о победе в конфликте. Как передает CNN, мишенями Тегерана становятся нефтяные объекты. Так, накануне в водах Ирака загорелись два танкера, а по данным британского морского агентства, три судна были поражены вблизи Ормузского пролива. Как добавляет The Wall Street Journal, у Ирана есть мощное оружие —морские мины. И они позволят Исламской Республике нанести серьезный удар по мировой экономике.

Тем временем Пентагон продолжает подсчитывать затраты на войну на Ближнем Востоке. Первые шесть дней обошлись Вашингтону более чем в $11,3 млрд , и сумма будет расти, пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Причем эта оценка не учитывает стоимость военного присутствия в регионе непосредственно перед началом конфликта. Газета также приводит слова американских чиновников. Они полагают, что интенсивность ответных атак говорит о том, что Иран был лучше подготовлен к войне, чем ожидала администрация Трампа. Ссылаясь на спутниковые снимки, The New York Times выявила по меньшей мере 17 поврежденных американских объектов на Ближнем Востоке. Среди них посольства, военные базы и инфраструктура противовоздушной обороны.