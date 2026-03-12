Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ingram Publishing / Фотобанк Лори Фото: Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Комок риса с уксусом и кусок сырой рыбы или моллюска — простой перекус для японского работяги. И не только японского — самоуверенно решил японский негоциант Норитоси Канаи.

Во время Второй мировой он был поставщиком продуктов для императорской армии, а затем перебрался в Лос-Анджелес, где стал торговать японскими деликатесами. В 60-х мужчина рискнул предложить миру целую кулинарную концепцию, открыв в Лос-Анджелесе первый на Западе суши-бар «Кавафуку». Место и время оказались идеальными: за одно поколение японская экзотика завоевала мир.

В 70-е самым популярным в мире роллом стала придуманная в Лос-Анджелесе «Калифорния», а три четверти мировых суши-баров оказались под управлением китайцев. Канаи умер в 2017 году, будучи кавалером ордена Восходящего Солнца — за то, что открыл Японию миру.

Павел Шинский