Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stefano Mazzola / Getty Images Фото: Stefano Mazzola / Getty Images

С 2019 года России не было на главном мировом арт-смотре — Венецианской биеннале современного искусства. В 2022 году случился скандал, когда выбранные художники и куратор устроили бойкот по политическим соображениям. В 2024-м Россия пустила в свой национальный павильон в Джардини друзей из Многонационального государства Боливия, таково официальное название этой латиноамериканской страны — Estado Plurinacional de Bolivia.

А вот буквально только что Михаил Швыдкой — представитель президента по международным культурным обменам и бывший министр культуры — подтвердил, что российский павильон откроется в мае как официальная часть биеннале 2026 года. Михаил Ефимович написал: «Хочу отметить, что Россия никогда не покидала Венецианскую биеннале. Поэтому, поскольку мы никуда не ушли, мы не "возвращаемся". Мы просто ищем новые формы творческой деятельности в нынешних условиях».

Швыдкой сообщил, что в национальном павильоне будут выставляться более 50 молодых музыкантов, поэтов и философов из России и дружественных стран: Аргентины, Бразилии, Мали и Мексики. «Мы решили создать проект, в котором будет слышна многоязычная полифония культур — культур, которые не считают себя периферийными по отношению к Западу»,— отметил Швыдкой.

Выставка в российском павильоне называется «Дерево укоренено в небе». Комиссаром павильона еще на пять лет назад была назначена Анастасия Карнеева. Вполне ожидаемо, что при этом известии руководство биеннале, как уверяет западная художественная пресса, «столкнулось с массовым возмущением по поводу возвращения российского павильона».

Приводятся, правда, только слова возмущения от министра иностранных дел Украины, который обвинил биеннале в отказе от прошлой поддержки своей страны. Вероятно, он имел в виду, что в 2022 году биеннале организовала украинскую инсталляцию прямо в Джардини — недалеко от павильона России. А вот сейчас биеннале заявила, что не имеет полномочий исключать национальные павильоны, поскольку цитата «все страны, признанные Итальянской Республикой, могут автономно запросить официальное участие».

Дмитрий Буткевич