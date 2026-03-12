На Ставрополье в I квартале 2026 года приватизируют свыше 100 сиротских квартир

В Ставропольском крае власти ускоряют приватизацию квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в первом квартале 2026 года они передадут в собственность более 100 жилых помещений, сообщили в региональном минимущества.

Губернатор Владимир Владимиров поручил министерству имущественных отношений, региональному Имущественному фонду и министерству образования оперативно решать вопросы. Уже приватизировали 75 квартир, еще 25 заявок находятся в работе — специалисты завершают оформление документов.

Региональные власти активно реализуют федеральную программу с учетом местных особенностей. Получив жилье, сироты сначала заключают договор специализированного найма на пять лет — за шесть месяцев до окончания Имущественный фонд уведомляет министерства. Если человек социально адаптирован и не нарушал условия, он переходит на договор социального найма и приватизирует квартиру. В 2025 году таким образом передали в собственность 550 помещений, что почти втрое превысило показатель начала года — тогда оформили всего 44 квартиры по найму плюс 65 сертификатов.

С 2024 года ввели упрощения: срок найма сократили до двух лет при рождении ребенка или других обстоятельствах, что ускорило процесс. С начала 2024-го приватизировали 170 квартир, еще 37 распоряжений обработали к маю 2025-го. В 2026 году губернатор выделил 328,3 млн руб. из краевого бюджета — это позволит обеспечить жильем не менее 300 сирот. Уже выдали 98 жилищных сертификатов по 3,3 млн рублей каждый (по нормативам Минстроя России на I квартал — 101 287 руб. за квадратный метр в Ставрополе), 98 человек начали оформление.

Контракты на 567 новых квартир в строящихся домах заключили еще в 2025-м — сдадут их региону в 2026–2027 годах через долевое строительство. Все помещения идут с ремонтом и оборудованием, что сразу делает их пригодными для жизни. В Ставрополе за пять лет собственное жилье получили более 500 сирот: в 2025-м 19 человек — двое квартир, 17 по сертификатам; до 2027-го добавят 144 квартиры.

Станислав Маслаков