Фото: Mackintosh Фото: Mackintosh

Mackintosh — бренд, чья текстильная история началась еще в XIX веке. Он известен прежде всего своей техникой bonded cotton, при которой два слоя хлопка скреплены тонким пластом натурального каучука. Результат — полностью водонепроницаемый, но при этом «дышащий» материал с телесным ощущением ткани, а не пластика.

C.P. Company, в свою очередь, исследует ткань, форму и детали как визуальные знаки. Яркий пример — их капюшон Goggle Hood, необычный и узнаваемый. В новой коллаборации им дополнили шотландский водозащитный плащ, а фирменную модель Goggle Jacket пошили в Шотландии из ткани Mackintosh.

Такие проекты вообще нередко получаются удачными, потому что бренды обмениваются не только аудиторией, но и ноу-хау. Когда Barbour пригласил к сотрудничеству Engineered Garments, классический вощеный хлопок переосмыслили через архитектуру кроя и деталей. А когда Comme des Gacons работал с K-Way, результатом стало то, что утилитарные дождевики обрели концептуальный визуальный образ.

Анна Минакова