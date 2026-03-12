Мадридский «Реал» разгромил «Манчестер Сити» со счетом 3:0. Это случилось в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу». У «Реала» хет-трик оформил Федерико Вальверде. Кроме крупной победы мадридского клуба, в матчах Лиги чемпионов зафиксировали еще несколько неожиданных результатов.





Лондонский «Арсенал» букмекеры считают главным претендентом на победу в этом турнире, поэтому перед матчем с «Байером» эксперты рассуждали лишь о том, сколько мячей канониры смогут забить хозяевам. Но не тут-то было. «Байер» повел в счете, и на арене в Леверкузене в очередной раз зазвучала «Песенка» Сергея Жукова — ее там запускают в такие моменты уже пару лет.

«Арсенал» отыгрался лишь с пенальти в самой концовке, и эта ничья — 1:1 — стала для лондонского клуба первой в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Также не по плану пошел центральный матч дня — «Реал» против «Манчестер Сити». Дело в том, что у «Мадрида» по разным причинам не играет множество ключевых футболистов во главе с Килианом Мбаппе. Но магия «Сантьяго Бернабеу» и игра Федерико Вальверде произвели настоящий фурор, от которого стало жарко мадридскому небу — да и не только ему. В первом тайме он оформил хет-трик, и «Реал» повел 3:0. Во втором тайме Жуниор Винисиус еще и пенальти не забил, но в итоге сливочные взяли верх и сделали широкий шаг к четвертьфиналу.

Хороший задел оформил и «Будё-Глимт», обыграв на своем поле португальский «Спортинг» с таким же счетом — 3:0. Команда со скромным бюджетом, чей состав в три раза дешевле, чем у лидеров РПЛ, близка к выходу в следующую стадию. Российский голкипер норвежского клуба Никита Хайкин объяснил, что помогает игрокам «Будё» творить чудеса в Лиге чемпионов:

«Помогает то, что мы не боимся играть в наш футбол. То, что мы идем до конца, обороняем все вместе, атакуем все вместе и боремся друг за друга. Мы не меняем нашу игру под соперника кардинально. И, наверное, в этом и есть кайф нашего футбола».

Еще один российский голкипер, у которого есть шанс сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов, — Матвей Сафонов. Его «Пари Сен-Жермен» обыграл «Челси» со счетом 5:2. Матвей отработал без серьезных ошибок. Пока он выигрывает конкуренцию у Люки Шевалье, и пресса пишет о нем положительно, отмечает футбольный аналитик Константин Клещёв, который следит за французским чемпионатом:

«Сафонов играет уверенно и хладнокровно. Это его последнее качество отмечают, мне кажется, все во Франции. Я довольно внимательно читаю французскую прессу: у Сафонова большая группа поклонников, которые в него верят».



Дубль за ПСЖ оформил Хвича Кварцхелия. Ответные матчи 1/8 финала пройдут на следующей неделе, но реальная интрига, на первый взгляд, сохраняется лишь в двух парах: «Галатасарай» — «Ливерпуль» и «Ньюкасл» — «Барселона». Хотя сбрасывать со счетов «Манчестер Сити» и «Челси» даже после крупных поражений не стоит.

Владимир Осипов