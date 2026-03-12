Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Краснодаре главврача центра профилактики СПИДа арестовали за мошенничество

Управление ФСБ России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении главного врача бюджетного учреждения «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД». Руководителя медучреждения обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями с ущербом бюджету на 8 млн руб. Фигурант арестован, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Кубанский государственный медицинский университет

По данным информационных систем, должность главврача ГБУЗ «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» министерства здравоохранения Краснодарского края занимает Валерий Кулагин, кандидат медицинских наук, заслуженный работник здравоохранения России.

По данным следствия, главный врач фиктивно трудоустроил в медицинском учреждении своих родственников и знакомых, которые фактически не работали, однако получали зарплаты и премии. Ущерб министерству здравоохранения Краснодарского края оценивается на сумму более 8 млн руб., сообщили в краевом УФСБ.

Анна Перова, Краснодар

