В Ставропольском крае на 5% сократился объем выдачи кредитных карт за месяц

В феврале 2026 года в Ставропольском крае было выдано 15,8 тыс. новых кредитных карт, что на 5,1% меньше, чем в январе — 15 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольшее количество новых кредитных карт было выдано в Москве (70,7 тыс. ед.), Подмосковье (60 тыс. ед.), Краснодарском крае (47,5 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (42,1 тыс. ед.) и Свердловской области (31 тыс. ед.).

При этом значительное снижение количества выданных карт по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано в 30 ведущих регионах. Наиболее заметное сокращение произошло в Москве (-7%), Хабаровском крае (-5,9%) и Республике Татарстан (-5,7%).

Рост количества выданных кредитных карт среди регионов-лидеров наблюдается в Воронежской области (+0,6%) и в Красноярском крае (+0,5%).

В то же время эксперты отмечают сокращение объема лимитов по кредитным картам, выданным в феврале 2026 года, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 22,5% — со 12,3 млрд руб. до 93,2 млрд руб. При этом в сравнении с январем 2026 года объем лимитов по новым выданным кредиткам сократился на 6,5% (в январе 2026 года – 99,6 млрд руб.).

