FT: 30 супертанкеров перебросят в Красное море вместо Персидского залива

Около 30 крупнотоннажных танкеров класса VLCC, каждый из которых способен перевозить более 2 млн баррелей нефти, направятся в ближайшие дни к саудовскому порту Янбу на Красном море. Об этом изданию Financial Times сообщили судовые брокеры.

Среди владельцев судов — Dynacom Tankers и Minerva Marine, принадлежащие греческим миллиардерам Джорджу Прокопиу и Андреасу Мартиносу. В перевозках также участвуют Frontline норвежского бизнесмена Джона Фредриксена и китайская государственная группа Cosco. Часть танкеров выполняет долгосрочные контракты на поставку саудовской нефти в Азию. Соглашения пересмотрели, чтобы организовать отгрузку из Янбу вместо портов Персидского залива. Основной объем поставок направят в Китай, часть — в Индию и Южную Корею.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке. Ормузский пролив оказался фактически перекрыт, что вызвало перебои в поставках нефти.