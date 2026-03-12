Банк России оштрафовал девелопера ПИК

Банк России вынес постановление о привлечении к административной ответственности ПАО «ПИК — специализированный застройщик». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на уведомление регулятора.

Центробанк наложил штраф на девелоперскую группу на основании ч. 2 ст. 15.23.1 КоАП РФ — о нарушении порядка или срока направления сообщения о проведении общего собрания акционеров или непредоставлении либо нарушении срока предоставления информации при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Статья предполагает наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 500 до 700 тыс. руб.

Группа компаний ПИК — один из крупнейших застройщиков жилья в России. Компания специализируется на проектировании, строительстве и продаже жилой недвижимости. ГК ПИК была основана в 1994 году, штаб-квартира расположена в Москве.