Особняк экс-начальника ГИБДД Ставрополья подешевел до 7,6 млн рублей

Судебные приставы вновь выставили на торги роскошный трехэтажный особняк экс-начальника УГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова в станице Новомарьевской, следует из данных ГИС Торги.

Дом по адресу ул. Южная, 27В, площадью 232 кв. м, с участком личного подсобного хозяйства 1500 кв. м, теперь оценили в 7,664 млн руб. — на 1,4 млн меньше стартовой цены январских торгов. Покупатели не проявились на первом аукционе 16 февраля 2026 года, и торги признали несостоявшимися.

Алексей Сафонов попал под арест 15 июля 2021 года за создание преступного сообщества и получение взяток на 21,8 млн рублей от грузоперевозчиков. Следствие доказало, что он и подчиненные с 2013 года обеспечивали фурам «зеленые коридоры» за ежемесячные откаты, закрывая глаза на перевес и поломки. Генпрокуратура в декабре 2021 года подала иск на конфискацию имущества на 150 млн рублей, включая 21 объект недвижимости и шесть премиальных автомобилей; позже сумма достигла 180 млн руб.

Суд 12 мая 2025 года приговорил Алексея Сафонова к 20 годам колонии строгого режима, штрафу в 100 млн руб., лишению звания полковника полиции и запрету на госдолжности в силовых структурах на 12 лет. Экс-глава ГИБДД вину не признал, но отбывает срок в колонии Мордовии. Его адвокаты 24 февраля 2026 года добились частичного успеха в апелляции: пятый кассационный суд отменил часть решений, но приговор в целом устоял. Алексей Сафонов продолжает оспаривать вердикт в высших инстанциях.

Особняк прославился своим китчем: золотой унитаз, мраморная винтовая лестница, резные двери, лепнина и фрески шокировали общественность после обысков в 2021 году. Первая попытка продажи стартовала в январе 2026 года с цены 9,1 млн руб. и задатком 1,365 млн руб., но ни одной заявки не поступило — скандальная репутация владельца или завышенная стоимость отпугнули дельцов. Повторный аукцион стартовал с приема заявок 5 марта: задаток составит 1,15 млн руб., шаг торгов — 76,641 руб., итоги подведут 3 апреля, торги пройдут 6 апреля 2026 года.

Конфискация имущества Алексея Сафонова и его сожительницы Елены Псел, ее отца и родственников завершилась в 2023 году, когда краевой суд подтвердил взыскание 180 млн руб. Прокуратура подчеркивает, что схема обогащения работала годами, а вычурный интерьер дома стал символом коррупции в региональном ГИБДД. Повторное снижение цены сигнализирует о решимости властей реализовать активы и пополнить бюджет, несмотря на сопротивление осужденного. Эксперты отмечают, что подобные лоты редко привлекают покупателей из-за ассоциаций с уголовными делами, но дальнейшее удешевление сделает сделку практически неизбежной. Алексей Сафонов ранее пытался вернуть свой дворец через суды, но безуспешно.

