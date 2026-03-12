В Оренбурге перед судом предстанут 13 жителей по делу об автоподставах на 4 млн рублей

В Ленинский районный суд Оренбурга направлено уголовное дело в отношении 13 жителей Оренбуржья. Они обвиняются по ч. 2, 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования). Об этом сообщают прокуратура и полиция Оренбургской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с июля 2019 года по октябрь 2022 года участники организованной группы инсценировали ДТП на дорогах Оренбурга для хищения денежных выплат. Они вводили в заблуждение сотрудников ГАИ, получали документы о столкновениях автомобилей, после чего предъявляли их в страховые компании и в суды, чтобы получить выплаты.

В группе было 13 человек, из которых 6 — активные участники. Всего обвиняемые совершили шесть хищений и дважды пытались похитить деньги. Три страховые компании понесли ущерб на сумму более 4,2 млн руб.

Обвиняемые частично возместили ущерб — на сумму более 1,2 млн руб. На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму 6,9 млн руб.

Ранее суд в Оренбурге вынес приговор членам другой ОПГ, которая также занималась инсценировкой ДТП. Суд признал виновными семерых местных жителей по ч. 2 и 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). Членам группы удалось похитить свыше 1 млн руб.

Руфия Кутляева