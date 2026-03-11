В Оренбурге суд вынес приговор членам ОПГ, занимавшейся инсценировкой ДТП

В Оренбурге суд признал виновными семь местных жителей по ч. 2 и 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

В суде установлено, что с апреля 2019 года по апрель 2021 года обвиняемые в составе организованной группы инсценировали дорожно-транспортные происшествия в Оренбурге. Подсудимые умышленно наносили повреждения принадлежащим им транспортным средствам, после чего расставляли автомобили на проезжих частях, изображая аварии. Столкновения документировали, затем материалы направляли в страховые компании для получения возмещения. Члены ОПГ похитили свыше 1 млн руб.

Двум участникам группы суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года 6 месяцев до 3 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Двум женщинам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца с отсрочкой отбывания до достижения их детьми 14-летнего возраста. Не входившие в состав организованной группы трое подсудимых приговорены к штрафам в размере 50 тыс. руб. каждому.

В доход государства конфискованы автомобили, используемые для совершения преступления, а также деньги на сумму свыше 1,7 млн руб.

Руфия Кутляева