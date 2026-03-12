Водитель пойдет под суд за массовое ДТП на М-12 в Нижегородской области

Уголовное дело в отношении водителя автобуса Yutong, обвиняемого в массовом ДТП на трассе М-12 «Восток» в Нижегородской области, направлено в суд. Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Авария произошла на территории городского округа Арзамас в начале декабря 2025 года. Несколько автомобилей остановились на 437 км трассы из-за предыдущего ДТП. В это время водитель Yutong 1979 года рождения, который перевозил 55 иностранцев, допустил столкновение с впереди идущим автопоездом. В результате произошел последующий наезд на другой автобус, который перевозил еще 55 иностранцев.

Четыре пассажира первого автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести, еще одному причинен тяжкий вред здоровью.

Кроме того, на 11 пассажиров автобусов полицейские составили протоколы по ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда либо режима пребывания в РФ). Их оштрафовали на 2 тыс. руб. каждого с принудительным выдворением из страны.

Галина Шамберина