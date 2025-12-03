Уголовное дело возбудили после массового ДТП на М-12 в Арзамасе

По факту массового ДТП на трассе М-12 в Арзамасе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью людей). Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области 3 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

По предварительным данным полиции, около 18:30 вчера на 437 км трассы водитель BMW столкнулся с автомобилем ГАЗ, в результате чего транспортные средства получили механические повреждения и остановились на дороге.

В это время водитель автобуса Yutong 1979 года рождения в нарушение требования о соблюдении безопасной скорости совершил столкновение с тремя автомобилями, которые вынужденно стояли на трассе после предыдущего ДТП: автопоездом DAF, автопоездом «Фотон» и еще одним автобусом Yutong под управлением водителя 1985 года рождения.

В результате аварии 13 пассажиров автобусов и водитель одного из них получили различные травмы. Среди пострадавших один ребенок.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Арзамаса Александр Щелоков, в городскую больницу доставили 12 человек, включая 13-летнего ребенка. У двоих пострадавших — переломы ног средней степени тяжести, еще у двоих «чуть легче», у ребенка — закрытый перелом руки. У остальных — ушибы и ссадины.

Региональное СУ СКР также возбудило уголовное дело — по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Галина Шамберина