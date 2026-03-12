Перебои тормозят прибыль

В Москве неделю ограничивают мобильную связь. Предприниматели опасаются, что это будет стоить им не только недополученной выручки в дни перебоев, но и части клиентов в будущем. От 3 млрд руб. до 5 млрд руб. за неполную неделю — столько потерял столичный бизнес, писал “Ъ”. Кто боится остаться без связи с клиентами? И есть ли способы продолжить жить в обычном режиме?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ближе к центру Москвы связь может отсутствовать полностью. Жители столицы не могут подключиться даже к публичному Wi-Fi — невозможно авторизоваться через звонок или смс. Оператор «Национальной системы платежных карт» между тем не увидел сокращения числа операций по картам «Мир» и СБП. Проблемы с терминалами из-за ограничений связи в компании назвали точечными.

Где-то их частично удалось решить, но в первые дни перебоев бизнес мог потерять 30% выручки, подсчитывает руководитель салона красоты «Феникс» на Автозаводской Дмитрий Орлов: «Это был настоящий ужас: терминал не работал, приходилось просить людей платить наличными. Фискальные чеки, конечно, потом дойдут, но в принципе невозможно было принять оплату — ни рассылку, ни подтверждения броней на мастеров. Одновременно отвалился Wi-Fi и обычный LTE-интернет, примерно до 17:00. Потом начали приходить какие-то оплаты».

Пригождается опыт регионов, где глушить связь стали гораздо раньше, отмечает старший преподаватель курсов программирования для детей онлайн-школы Skysmart Захар Барков: «Лучше уехать подальше от промышленных районов, так как там работают глушилки, и любая связь с учеником становится невозможной. Также приходится переносить общение с учениками и родителями на отечественные площадки. Если из-за сбоя провести занятие не удается, мы переносим его на другую удобную для ученика дату и время».

Больше тревоги — у фитнес-клубов и спортзалов. По словам президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольги Киселевой, решений, куда перенести все коммуникации с клиентами от записей до рекламных рассылок, нет: «Уже давно никто никому не звонит. Конечно, колл-центры и звонки существуют, но клиенты в первую очередь привыкли общаться в мессенджерах или онлайн. Люди перестали брать трубку, и у бизнеса это вызывает большие проблемы: невозможно продлить абонемент, продать новый, а даже позвонить почти невозможно — никто уже не пользуется стационарными телефонами.

Если такая ситуация будет происходить регулярно и не будет интернета, это приведет к долгосрочным потерям, так как часть аудитории просто не отвечает на звонки».

Кроме того, много вопросов, как продолжать работу, у доставки, такси, каршеринга и розницы. От самих операторов и банков бизнесу ответ приходит один, делится совладелец сети кофеен Take&Wake Алексей Петропольский: «У нас не работает половина касс, поэтому приходится отказывать клиентам.

На жалобы операторы связи отвечают, что банки ссылаются на приказ ФСБ от февраля 2026 года: по требованию службы безопасности связь могут отключить в любой момент, и нас никак не оповещают о причинах».

«Отключения интернета продлятся столько, сколько нужно для обеспечения безопасности»,— так в Кремле ответили на вопрос “Ъ FM”.

Александра Абанькова