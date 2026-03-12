ММК — в лидерах ответственного бизнеса России

Магнитогорский металлургический комбинат признан лауреатом национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса». Оператором премии, учрежденной по поручению президента РФ Владимира Путина, выступает Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

По итогам 2025 года победителями премии стали шесть компаний. Еще семь, включая ММК, вошли в число лауреатов.

Заявки на соискание премии подали более 100 компаний из 12 отраслей промышленности. Экспертный совет премии проводил оценку заявок в три этапа. Учитывались как общие показатели комплексной оценки компаний, зафиксированные в авторитетных российских индексах и рейтингах устойчивого развития, так и вклад компаний в решение социально значимых задач.

«Мы признательны экспертному совету премии за высокую оценку наших инициатив в части сохранения окружающей среды за счет технологического лидерства, повышения социального благополучия жителей и развития городской среды. Работу по этим важнейшим дня нас направлениям мы ведем на системной основе уже много лет. Устойчивое развитие — неотъемлемая часть корпоративной стратегии ММК. ESG-подход встроен во все аспекты деятельности компании», — подчеркнул генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Национальная премия в области предпринимательской деятельности проводится ежегодно для крупных российских компаний, соблюдающих принципы ответственного ведения бизнеса и раскрывающих информацию об этом в отчетности по устойчивому развитию.

Церемония награждения «Лидеров ответственного бизнеса — 2025» состоится в рамках съезда РСПП 26 марта 2026 года.

ПАО «ММК»