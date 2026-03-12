Индонезия и Австралия расширят сотрудничество с Японией и Новой Гвинеей

Индонезия и Австралия планируют подключить к сотрудничеству в области безопасности Японию и Папуа — Новую Гвинею. Об этом заявил министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин по итогам встречи со своим австралийским коллегой Ричардом Марлесом, передает Reuters.

Будут разработаны трехсторонние соглашения о безопасности между Индонезией, Австралией и Японией, а также между Индонезией, Австралией и Папуа — Новой Гвинеей, сообщил журналистам Шафри Шамсуддин после переговоров.

Как сообщает агентство, на переговорах стороны также обсудили возможность создания военного учебного центра на острове Моротай в провинции Северное Малуку, который граничит с филиппинским островом Минданао. Стороны нацелены модернизировать существующую там оборонную инфраструктуру. Предполагается, что новый учебный центр будет принадлежать Индонезии, однако у Австралии будет возможность проводить там обучение военнослужащих. Доступ к этому объекту будут иметь военнослужащие из Филиппин, Австралии и Сингапура.

Остров Моротой — важный стратегический пункт в Индонезии. В 1944–1945 годах он служил базой союзников для освобождения Филиппин и Голландской Ост-Индии.

Анастасия Домбицкая