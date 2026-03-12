Краснодарскую мошенницу-курьера будут судить в Ульяновской области

В суд направлено уголовное дело жительницы станицы Некрасовской Краснодарского края Ирины Сохаревой, обвиняемой в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом в четверг сообщила прокуратура Ульяновской области.

Как сообщает ведомство, следствием установлено, что 40-летняя, нигде не работающая жительница станицы Некрасовской Краснодарского края Ирина Сохарева по полученному через мессенджер указанию некоего куратора попыталась неправомерно завладеть денежными средствами пожилого жителя Ульяновской области, которому было сообщено о необходимости передать курьеру все свои накопления за якобы непривлечение к уголовной ответственности за спонсирование терроризма.

Ранее «Ъ-Волга» сообщал, что в отделение полиции Карсунского района обратился 85-летний местный житель, сообщивший, что стал жертвой мошенничества, лишившись 816 тыс. руб. По словам пенсионера, ему на стационарный телефон поступил звонок мошенника, который представился сотрудником Ростелекома и сообщил о якобы необходимости продления договора на оказание услуг телефонной связи, для чего просил сообщить персональные данные абонента. После этого уже позвонил другой мошенник, представившийся сотрудником полиции. Он убедил пенсионера в том, что его сбережения в опасности, их могут использовать для финансирования терроризма, за что пенсионеру грозит уголовное преследование. Для сохранности денег мошенник предложил пенсионеру обналичить их и передать курьеру. Подошедшим за деньгами курьером оказалась Ирина Сохарева. В ходе оперативно-разыскных мероприятий, а также благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить личность женщины и задержать ее.

3 октября 2025 года в ходе спецмероприятий Ирина Сохарева была задержана в селе Комаровка Карсунского района Ульяновской области. По ходатайству следствия решением суда она была заключена под стражу. В ходе следствия она полностью признала свою вину. Следователям поясняла, что ее мать также стала жертвой мошенничества и телефонные кураторы обещали ей компенсировать долги за исполнение обязанностей курьера. Полиция также сообщала, что аналогичную деятельность обвиняемая осуществляла также на территории Краснодарского края и в других регионах России. Полученные суммы она переводила на банковские карты своего куратора через банкомат. Однако, судя по всему, установить детально обстоятельства остальных эпизодов следствию не удалось.

Андрей Васильев, Ульяновск