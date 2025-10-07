В Ульяновской области арестовали краснодарского курьера телефонных мошенников

В Ульяновской области полиция предъявила 40-летней жительнице Краснодарского края обвинение в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Суд согласился с ходатайством следствия и избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщила во вторник пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.

Как сообщает ведомство, в отделение полиции Карсунского района обратился 85-летний местный житель, сообщивший, что стал жертвой мошенничества, лишившись 816 тыс. руб.

В ходе предварительного выяснения обстоятельств мошенничества стало известно, что на стационарный телефон пенсионера поступил звонок мошенника. После отключения возможности голосовой связи в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) мошенники стали реализовывать свои схемы обмана через звонки на стационарные телефоны. В остальном схемы мошенничества остались стандартными. Мошенник представился сотрудником Ростелекома и сообщил о необходимости продления договора на оказание услуг телефонной связи, для чего якобы необходимо сообщить персональные данные абонента. После этого уже позвонил другой мошенник, представившийся сотрудником полиции. Он убедил пенсионера в том, что его сбережения в опасности и для сохранности средств необходимо все их обналичить и передать курьеру. Подошедшим за деньгами курьером оказалась 40-летняя женщина. В ходе оперативно разыскных мероприятий, а также благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить личность курьера и задержать ее.

Выяснилось, что соучастница мошенничества — жительница Краснодарского края, она специально за уже полученное вознаграждение по заданию куратора прибыла в Ульяновск для получения денег от жертвы мошенничества. Следствием уже установлено, что аналогичную деятельность она осуществляла и на территории Краснодарского края, и в других регионах России. Полученные суммы она переводила на банковские карты своего куратора через банкомат. В случае, если будут выяснены обстоятельства и суммы по другим эпизодам, уголовное дело может быть переквалифицировано на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Андрей Васильев, Ульяновск